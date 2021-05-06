Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Esenler Erokspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)
MEHMET KAPLUHAN(1. Yardımcı Hakem)
ALİ CAN ALP(2. Yardımcı Hakem)
FEVZİ ERDEM AKBAŞ(Dördüncü Hakem)
ERBAY ALDEMİR(Gözlemci)
BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)
IŞIK ALACAKOÇ(Temsilci)