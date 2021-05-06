Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Esenler Erokspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Esenler Erokspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Esenler Erokspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ÇATALCASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

MEHMET KAPLUHAN(1. Yardımcı Hakem)

ALİ CAN ALP(2. Yardımcı Hakem)

FEVZİ ERDEM AKBAŞ(Dördüncü Hakem)

ERBAY ALDEMİR(Gözlemci)

BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)

IŞIK ALACAKOÇ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Gomes Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Esenler Erokspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 01:37:28. #1.15#

title