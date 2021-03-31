Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT BALCI(Hakem)

EREN ÖKSÜZLER(1. Yardımcı Hakem)

KAAN KAYA(2. Yardımcı Hakem)

KAAN KARA(Dördüncü Hakem)

AYHAN AKGÖZ(Gözlemci)

ÇAĞLAR KURT(Temsilci)

LEVENT KANTAR(Temsilci)

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatih Şahin Ali İhsan Su Özlem Zengin Erkan Kandemir Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Şevval Sam Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 02:14:07. #1.14#
title