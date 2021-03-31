Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çankaya Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ÇANKAYA FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT BALCI(Hakem)

EREN ÖKSÜZLER(1. Yardımcı Hakem)

KAAN KAYA(2. Yardımcı Hakem)

KAAN KARA(Dördüncü Hakem)

AYHAN AKGÖZ(Gözlemci)

ÇAĞLAR KURT(Temsilci)

LEVENT KANTAR(Temsilci)