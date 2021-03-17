Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 01:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:54
Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Hakem)

GÖKHAN ÖZKAN(1. Yardımcı Hakem)

KAAN KAYA(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY CAN ÖZÇELİK(Dördüncü Hakem)

FATİH SUCUOĞLU(Gözlemci)

ÜNAL AKÇA(Temsilci)

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