Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:26
Mislicom 3.Lig Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BUCASPOR 1928 - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BUCASPOR 1928 - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - 1877 Alemdağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BUCASPOR 1928 - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

BUCASPOR 1928 - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SABİT SELVİ(Hakem)

CANKUT GÖNENÇ(1. Yardımcı Hakem)

UĞUR AKALP(2. Yardımcı Hakem)

HARUN ÖZKAN(Dördüncü Hakem)

MELEHAT ÖĞRETMENOĞLU(Gözlemci)

MUSTAFA PEKTAŞ(Temsilci)

EMRE BOLEL(Temsilci)

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