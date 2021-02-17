Mislicom 3. lig Bergama Belediyespor - Modafen maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?
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Mislicom 3. lig Bergama Belediyespor - Modafen maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

17.02.2021 01:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:35
Mislicom 3. lig Bergama Belediyespor - Modafen maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bergama Belediyespor - Modafen maçıdır. Fakat maç TFF'nin resmi sitesinde ertelendi olarak belirtildi. Peki maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. lig karşılaşmalarından bazılarında ertelenme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Bergama Belediyespor - Modafen maçıdır. Peki, Bergama Belediyespor - Modafen Mislicom 3. lig maçı neden ertelendi, maç ne zaman oynanacak?

BERGAMA BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Mislicom 3. lig Bergama Belediyespor - Modafen karşılaşması yoğun kar nedeniyle sonraki bir tarihe ertelendiği düşünülüyor. Maç normalde bugün 17 Şubat Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat büyük olasılıkla yoğun kar yağışı sebebiyle maçta erteleme kararı alındı.

BERGAMA BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Maçın hangi tarihe ertelendiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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