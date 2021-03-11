Mislicom 3.Lig Belediye Derince Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Derince Spor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki Belediye Derince Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Derince Spor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE DERİNCE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Derince Spor - Kızılcabölükspor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Derince Spor - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

BELEDİYE DERİNCE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YAKUP BAKIR(Hakem)

AYKUT YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

COŞKUN YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

FARUK KÜSTÜL(Dördüncü Hakem)

ALAATTİN TOPCU(Gözlemci)

HÜSEYİN DEMİR(Temsilci)