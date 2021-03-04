Mislicom 3.Lig Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 02:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 02:05
Mislicom 3.Lig Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçıdır. Peki Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYRAMPAŞA SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayrampaşa Spor - 52 Orduspor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

BAYRAMPAŞA SPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA MURAT OĞUZ(Hakem)

CANER EROĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET GÖKHAN CEYLAN(2. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN KEKLİK(Dördüncü Hakem)

SERDAR SERDAR(Gözlemci)

BÜLENT FİL(Temsilci)

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