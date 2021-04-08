Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespormaçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Fatsa Belediyespormaçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TANER TUNCER(Hakem)

ADEM ŞAHAN(1. Yardımcı Hakem)

NEZİHİ AYTAR(2. Yardımcı Hakem)

FIRAT KAÇMAZ(Dördüncü Hakem)

EMRE KOSİF(Gözlemci)

BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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