Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:41
Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arhavi Spor - Karşıyaka maçıdır. Peki Arhavi Spor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arhavi Spor - Karşıyaka maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARHAVİ SPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arhavi Spor - Karşıyaka maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ARHAVİ SPOR - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arhavi Spor - Karşıyaka maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARHAVİ SPOR - KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARHAVİ SPOR - KARŞIYAKA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖZGÜR REHA ALICI(Hakem)

HALİL TOLGAHAN DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET MUNİR DADI(2. Yardımcı Hakem)

ADEM BOZKURT(Dördüncü Hakem)

UĞUR BAŞ(Gözlemci)

LEVENT ÇAKMUR(Temsilci)

EMRAH DİLSİZ(Temsilci)

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