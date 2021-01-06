Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arhavi Spor - Gölcükspor maçıdır. Peki Arhavi Spor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arhavi Spor - Gölcükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARHAVİ SPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arhavi Spor - Gölcükspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARHAVİ SPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arhavi Spor - Gölcükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARHAVİ SPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARHAVİ SPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TARIK GÜLDAL(Hakem)

HAKAN AKKAYNAK(1. Yardımcı Hakem)

EMRAH ULUÇAY(2. Yardımcı Hakem)

HASAN KILIÇARSLAN(Dördüncü Hakem)

FEYZULLAH SAYGILI(Gözlemci)

ŞAHİN GİZLENCİ(Temsilci)