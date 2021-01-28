Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ağrı 1970 Spor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki Ağrı 1970 Spor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ağrı 1970 Spor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AĞRI 1970 SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağrı 1970 Spor - Kahta 02 Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ağrı 1970 Spor - Kahta 02 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ağrı'da oynanacak.

AĞRI 1970 SPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDAL YILMAZ(Hakem)

AYKUT YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

MİRAÇ BERK KÖLEMEN(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN YÜCEL(Dördüncü Hakem)

SERDAR SERDAR(Gözlemci)

MURAT BİNGÖL(Temsilci)