Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:29
Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçıdır. Peki Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AĞRI 1970 SPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ağrı 1970 Spor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ağrı'da oynanacak.

AĞRI 1970 SPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERHAN KESTANLIOĞLU(Hakem)

YUSUF DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

BİRKAN ÇANAKCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

YUNUS EMRE ÇAKAR(Dördüncü Hakem)

ENGİN GÜNER(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)

MURAT KÖMÜRCÜ(Temsilci)

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