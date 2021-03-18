Mislicom 2.Lig Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:26
Mislicom 2.Lig Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Van Spor FK - Pendikspor maçıdır. Peki Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Van Spor FK - Pendikspormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

VAN SPOR FK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Van Spor FK - Pendikspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

VAN SPOR FK - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Spor FK - Pendikspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

VAN SPOR FK - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Van'da oynanacak.

VAN SPOR FK - PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LÜTFULLAH ASLAN(Hakem)

EMRE DOĞU(1. Yardımcı Hakem)

BURAK SAMİ ŞAD(2. Yardımcı Hakem)

DENİZ SERCAN AKGÜL(Dördüncü Hakem)

KAMİL DERTOP(Gözlemci)

İBRAHİM KARAMAN(Temsilci)

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