Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Uşak Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Uşak Spor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

UŞAK SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

UŞAK SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

UŞAK SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Uşak'ta oynanacak.

UŞAK SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BATUHAN GÜLTEK(Hakem)

İSMAİL EMRE(1. Yardımcı Hakem)

BURAK SAMİ ŞAD(2. Yardımcı Hakem)

ENGİN ATMACA(Dördüncü Hakem)

ALİ ZAĞLI(Gözlemci)

İRFAN EROL(Temsilci)

LÜTFİ KOÇAK(Temsilci)