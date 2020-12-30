Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ALPER AKARSU(Hakem)
MUSTAFA TOSUN(1. Yardımcı Hakem)
HAKAN ERKAN(2. Yardımcı Hakem)
ONUR BİNGÖL(Dördüncü Hakem)
MEHMET SARP(Gözlemci)
OSMAN KAYAALP(Temsilci)