Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:53
Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER AKARSU(Hakem)

MUSTAFA TOSUN(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN ERKAN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR BİNGÖL(Dördüncü Hakem)

MEHMET SARP(Gözlemci)

OSMAN KAYAALP(Temsilci)

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