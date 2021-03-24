Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:32
Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİVAS BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 12:30 'da başlayacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas Belediye Spor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'da oynanacak.

SİVAS BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK OLCAR(Hakem)

AYDIN KARSAVURAN(1. Yardımcı Hakem)

CANER KURT(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN BASIK(Dördüncü Hakem)

ALİ RÜSTEM KURT(Gözlemci)

ÜNAL AKÇA(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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