Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

03.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:10
Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SERİK BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BİLAL KÖSEOĞLU(Hakem)

YİĞİT ÇAM(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER KARAKAYA(2. Yardımcı Hakem)

MURAT TÜRKOĞLU(Dördüncü Hakem)

BAKİ TUNCAY AKKIN(Gözlemci)

İBRAHİM YILMAZ(Temsilci)

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