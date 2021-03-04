Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SERİK BELEDİYESPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN ÇAKIR(Hakem)

ERDİ ABDULMECİT SAYAR(1. Yardımcı Hakem)

SABRİ ÖĞE(2. Yardımcı Hakem)

TALHA ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)

ZAFER KORKMAZ(Gözlemci)

BEKİR ŞEKER(Temsilci)

ERTAN SARIKAYA(Temsilci)