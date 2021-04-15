Mislicom 2.Lig Sarıyer - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Sarıyer - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SARIYER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer - Zonguldak Kömürspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SARIYER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarıyer - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SARIYER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
SARIYER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MURAT TÜRKOĞLU(Hakem)
VOLKAN KAAN TOPAL(1. Yardımcı Hakem)
AKIN KARABACAK(2. Yardımcı Hakem)
DOĞU YILMAZ(Dördüncü Hakem)
EMRE KOSİF(Gözlemci)
ALPASLAN ACAR(Temsilci)
HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ(Temsilci)