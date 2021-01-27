Mislicom 2.Lig Sarıyer - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Kocaelispor maçıdır. Peki Sarıyer - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer - Kocaelispor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarıyer - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ONUR BİNGÖL(Hakem)
EJDER YAPICI(1. Yardımcı Hakem)
BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)
TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)
SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)
HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)