Mislicom 2.Lig Sarıyer - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Kocaelispor maçıdır. Peki Sarıyer - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Kocaelispor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ONUR BİNGÖL(Hakem)

EJDER YAPICI(1. Yardımcı Hakem)

BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)

TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)

SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)