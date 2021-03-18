Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞANLIURFASPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

ŞANLIURFASPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ YILMAZ(Hakem)

SELÇUK KAPLAN(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF ŞİMŞEK(2. Yardımcı Hakem)

ÖZGÜR REHA ALICI(Dördüncü Hakem)

TUFAN AKÇAY(Gözlemci)

NECDET YEŞİLDAL(Temsilci)

ERGİN TURAN(Temsilci)