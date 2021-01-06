Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞANLIURFASPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşe Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

ŞANLIURFASPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)

YUNUS DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ VARDAR(2. Yardımcı Hakem)

SAİT TUZCU(Dördüncü Hakem)

ABDULLAH ŞENOL KOYUNCUOĞLU(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)