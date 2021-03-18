Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe FK - Kocaelispor maçıdır. Peki Sancaktepe FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sancaktepe FK - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SANCAKTEPE FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sancaktepe FK - Kocaelispor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SANCAKTEPE FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sancaktepe FK - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SANCAKTEPE FK - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SANCAKTEPE FK - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAMİT BASIK(Hakem)

ADEM ŞAHAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER YÜZER(2. Yardımcı Hakem)

DENİZ KÜKREK(Dördüncü Hakem)

BİLAL TURAN(Gözlemci)

BEKİR ŞEKER(Temsilci)

YAŞAR ÇATAL(Temsilci)