Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe FK - İnegölspor maçıdır. Peki Sancaktepe FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sancaktepe FK - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sancaktepe FK - İnegölspor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sancaktepe FK - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Hakem)

OĞUZ AKYÜZ(1. Yardımcı Hakem)

UĞUR BAŞDAŞ(2. Yardımcı Hakem)

FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)

ZAFER KORKMAZ(Gözlemci)

HALİL KOCA(Temsilci)

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Okay Yokuşlu Abdullah Avcı İsmail Kartal Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 02:46:58. #1.16#
title