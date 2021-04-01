Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe FK - İnegölspor maçıdır. Peki Sancaktepe FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sancaktepe FK - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sancaktepe FK - İnegölspor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sancaktepe FK - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
SANCAKTEPE FK - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Hakem)
OĞUZ AKYÜZ(1. Yardımcı Hakem)
UĞUR BAŞDAŞ(2. Yardımcı Hakem)
FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)
ZAFER KORKMAZ(Gözlemci)
HALİL KOCA(Temsilci)