Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe FK - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Sancaktepe FK - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sancaktepe FK - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SANCAKTEPE FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sancaktepe FK - Gümüşhanespor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SANCAKTEPE FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sancaktepe FK - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SANCAKTEPE FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SANCAKTEPE FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TARIK GÜLDAL(Hakem)

ŞEYHMUS BAYSAL(1. Yardımcı Hakem)

AHMET DEVECİ(2. Yardımcı Hakem)

DENİZ KÜKREK(Dördüncü Hakem)

İSMAİL ZEYBEK(Gözlemci)

SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)