Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 36. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
NİĞDE ANADOLU FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Niğde Anadolu FK - Hekimoğlu Trabzon maçı 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?
Niğde Anadolu FK - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Niğde'de oynanacak.
NİĞDE ANADOLU FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
TARIK GÜLDAL(Hakem)
YUSUF ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)
FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)
DOĞUKAN YILDIRIM(Dördüncü Hakem)
ÖMER KARACA(Gözlemci)
SEZAİ ARSLAN(Temsilci)
ZİYA DİLMEN(Temsilci)