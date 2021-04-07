Mislicom 2.Lig Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manisa'da oynanacak.
MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Hakem)
AHMET DEVECİ(1. Yardımcı Hakem)
NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN(2. Yardımcı Hakem)
ALKAN PARSAK(Dördüncü Hakem)
HASAN KÜPELİ(Gözlemci)
NEVZAT SÜZEN(Temsilci)