Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki Kocaelispor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kocaelispor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Niğde Anadolu FK maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KOCAELİSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Niğde Anadolu FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOCAELİSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

KOCAELİSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA AYDIN(Hakem)

ARİF DİLMEÇ(1. Yardımcı Hakem)

KADİR AKILLI(2. Yardımcı Hakem)

BURAK AKDAĞ(Dördüncü Hakem)

MURAT ŞAHİN(Gözlemci)

GÜLAY GÜNEŞ(Temsilci)

İLHAN YILDIRIM(Temsilci)