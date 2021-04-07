Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Kocaelispor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KOCAELİSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor - Anagold 24Erzincanspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KOCAELİSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KOCAELİSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kocaeli'de oynanacak.
KOCAELİSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Hakem)
YUSUF ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)
FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)
DOĞUKAN YILDIRIM(Dördüncü Hakem)
SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)
ALPASLAN ACAR(Temsilci)
TANSEL BAYDAR(Temsilci)