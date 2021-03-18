Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:27
Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN BİLEYCİ(Hakem)

SALİM ŞANLIER(1. Yardımcı Hakem)

OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN UĞURLU(Dördüncü Hakem)

SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 02:29:53. #1.16#
title