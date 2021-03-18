Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN BİLEYCİ(Hakem)

SALİM ŞANLIER(1. Yardımcı Hakem)

OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN UĞURLU(Dördüncü Hakem)

SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)