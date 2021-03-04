Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - Pazarspor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Karacabey Belediye Spor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARACABEY BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediye Spor - Pazarspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER FARUK GÜLTEKİN(Hakem)

MEHMET MİTHAT LEVENT(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERCAN(Dördüncü Hakem)

MEHMET ÖZKAN(Gözlemci)

HİKMET ŞÜKRÜ ERTANGÜN(Temsilci)