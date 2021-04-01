Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kahramanmaraş'ta oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem)

MUHAMMET ALİ DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN AYCAN(2. Yardımcı Hakem)

ERDEM TEMEL(Dördüncü Hakem)

ÖMER KARACA(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Özlem Zengin Hayati Yazıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Boluğur Burcu Biricik Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 02:43:59. #1.15#
title