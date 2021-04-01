Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kahramanmaraş'ta oynanacak.
KAHRAMANMARAŞSPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem)
MUHAMMET ALİ DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)
HÜSEYİN AYCAN(2. Yardımcı Hakem)
ERDEM TEMEL(Dördüncü Hakem)
ÖMER KARACA(Gözlemci)
MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)