Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:14
Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kahramanmaraş'ta oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERHAN KESTANLIOĞLU(Hakem)

KÜRŞATHAN AKIN(1. Yardımcı Hakem)

MURATCAN ILGAZ(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞÜKRÜ BELDÜZ(Gözlemci)

ALİ KOÇ(Temsilci)

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