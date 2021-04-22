Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Sivas Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

EYÜPSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER AKARSU(Hakem)

AYDIN KARSAVURAN(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN BARUK(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN HAYMANA(Dördüncü Hakem)

HASAN KÜPELİ(Gözlemci)

ALİ KOÇ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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