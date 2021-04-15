Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN AKSUOĞLU(Hakem)

KEREM YÜKÜNÇ(1. Yardımcı Hakem)

YAKUP BULUT(2. Yardımcı Hakem)

ŞAHİN BERKER(Dördüncü Hakem)

ABDULLAH ŞENOL KOYUNCUOĞLU(Gözlemci)

LEVENT KANTAR(Temsilci)

DURALİ TINAS(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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