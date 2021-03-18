Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - İnegölspor maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - İnegölspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM CİNEK(Hakem)

MUSTAFA ZIVALI(1. Yardımcı Hakem)

KENAN ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)

HARUN TOPLAR(Dördüncü Hakem)

EMRE KOSİF(Gözlemci)

GÜLAY GÜNEŞ(Temsilci)

ERSİN ÖZMEN(Temsilci)