Mislicom 2.Lig Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

14.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:43
Mislicom 2.Lig Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacaktır. Mislicom 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler erteleme maçıdır. Peki Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇORUM FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı 14 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır. Maç 10. haftanın erteleme maçıdır.

ÇORUM FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇORUM FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Çorum'da oynanacak.

ÇORUM FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Hakem)

CANER EROĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET GÖKHAN CEYLAN(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Dördüncü Hakem)

GÜNAY GÜLOĞLU(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)

KEMAL ÇİÇEK(Temsilci)

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