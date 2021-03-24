Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Kırklarelispor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayburt'ta oynanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SÜLEYMAN SOYUTÜRK(Hakem)

ERDİ ABDULMECİT SAYAR(1. Yardımcı Hakem)

ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)

BARKIN KARA(Dördüncü Hakem)

HASAN KÖLEMEN(Gözlemci)

İBRAHİM KARAMAN(Temsilci)

SALİH TURALI(Temsilci)