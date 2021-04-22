Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Anagold 24Erzincanspor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anagold 24Erzincanspor - Niğde Anadolu FK maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Anagold 24Erzincanspor - Niğde Anadolu FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Erzincan'da oynanacak.
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN ÜLKER(Hakem)
MELİH KURTULUŞ(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM ETHEM POTUK(2. Yardımcı Hakem)
FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)
ERKOÇ KORAY DOĞAN(Gözlemci)
RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)