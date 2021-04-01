Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Anagold 24Erzincanspor - Çorum FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzincan'da oynanacak.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TARIK GÜLDAL(Hakem)

MEHMET SALDIRANER(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

DENİZ KÜKREK(Dördüncü Hakem)

ERCAN HELLAÇ(Gözlemci)

MURAT KÖMÜRCÜ(Temsilci)

MURAT KİRAZ(Temsilci)

Mustafa Şirin
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