Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Anagold 24Erzincanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anagold 24Erzincanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anagold 24Erzincanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzincan'da oynanacak.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YÜCEL BÜYÜK(Hakem)

ERTAN BAŞDAĞ(1. Yardımcı Hakem)

AKIN KARABACAK(2. Yardımcı Hakem)

VOLKAN ŞEKER(Dördüncü Hakem)

DİLAN DENİZ GÖKCEK İŞCAN(Gözlemci)

ÖMER ÇOBAN(Temsilci)