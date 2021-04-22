Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?