Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
AMED SPORTİF FAALİYETLER - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
AMED SPORTİF FAALİYETLER - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
AMED SPORTİF FAALİYETLER - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Diyarbakır'da oynanacak.
AMED SPORTİF FAALİYETLER - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ŞEREF TAŞTAN(Hakem)
SERDAR SOYDAN(1. Yardımcı Hakem)
ABDÜLHAMİT SÖYLER(2. Yardımcı Hakem)
RAMAZAN DOĞANAY(Dördüncü Hakem)
ALİ ÇOLAK(Gözlemci)
S.ZAFER FALAY(Temsilci)
SONER ÖZBAŞI(Temsilci)