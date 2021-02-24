Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Amed Sportif Faaliyetler - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Amed Sportif Faaliyetler - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Amed Sportif Faaliyetler - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler - Zonguldak Kömürspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed Sportif Faaliyetler - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ALİ ÖZER(Hakem)

SAMET ÖZKUL(1. Yardımcı Hakem)

EFE KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)

KORAY TAN(Gözlemci)

BARIŞ KEZER(Temsilci)

MURAT BİNGÖL(Temsilci)