Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Afyon'da oynanacak.
AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DOĞU YILMAZ(Hakem)
SEDAT YAVANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
HASAN ERDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
ERDAL YILMAZ(Dördüncü Hakem)
MÜCAHİT TATAR(Gözlemci)
AHMET SAĞLAM(Temsilci)