Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Afyon'da oynanacak.

AFJET AFYONSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DOĞU YILMAZ(Hakem)

SEDAT YAVANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

HASAN ERDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

ERDAL YILMAZ(Dördüncü Hakem)

MÜCAHİT TATAR(Gözlemci)

AHMET SAĞLAM(Temsilci)