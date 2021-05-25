Misli.com 3'üncü Lig'den düşen kulüpler, küme düşmenin kaldırılmasını istiyor

Misli.com 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu yıl 3'üncü Lig'den düşmenin kaldırılmasını talep etmek istiyor.

Misli.com 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu yıl 3'üncü Lig'den düşmenin kaldırılmasını talep etmek istiyor.

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağspor, Çengelköy Fut.Yat.A.Ş, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Bld Spor, Yozgat 1959 Fk, Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor başkanları harekete geçti. Bu yıl pandemiden etkilenen kulüpler, Misli.com 3.'üncü Lig 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını talep eden kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu düşüncelerini iletmek istiyor.

ONAY TUNA: BİR AN ÖNCE KÜME DÜŞME OLAYI KALDIRILMALIYalovaspor Başkanı Onay Tuna, 16 kulübün başkanının İstanbul'da bir araya geldiğini söyledi. Tuna, oyun devam ederken oyunun kuralları değiştirilemeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz sezon yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle 3'üncü Lig'deki küme düşmenin kalkmasını istediklerini ifade eden Tuna, "Bir yılda üç kez transfer oldu. 16 takım, yaklaşık 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu durum 10 milyon insanı etkiler. Mart ayında bölgesel ligin açılmasıyla transferlerden dolayı 3'üncü Lig kulüplerin oyuncu adına kayıpları oldu. Bu durumu sadece 3'üncü Lig yaşadı. Siyasetçiler sesimizi duysun. Bir an önce küme düşme olayı ortadan kaldırılmalı. Hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların görünmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.İngiltere, Meksika ve Arjantin modellerinin uygulanmasını istediklerini anlatan Tuna, "İngiltere'de, İngiltere Premier Lig ile 2'nci lig, 3'üncü lig, 4'üncü lig kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi, 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi açıkladı. Meksika 1'inci Futbol Ligi'nde de 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı. Arjantin Futbol Federasyonu da korona virüsü salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız