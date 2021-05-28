Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın

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Son dakika gündem haberi: Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu.

Maçın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan