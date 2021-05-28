Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
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Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

Son dakika gündem haberi: Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu.

Maçın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın
Son dakika haberleri... Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
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