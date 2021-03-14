Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
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Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0

14.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:24
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor, 28. hafta müsabakasında sahasında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor, 28. hafta müsabakasında sahasında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Tarık Güldal xxx, Onur İçver xx, Nezihi Aytar xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Kemal Can Aydemir xx, Batuhan Er xxx, Yiğitali Bayrak xxx, Gökhan Meral xx, Bahri Can Avcı xx (Semih Karadeniz dk. 82 ?), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Benhur Keser xxx, Mesut Özdemir xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xx (Bahattin Köse dk. 69 x), Burak Süleyman x (Dilaver Güçlü dk. 73 x)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Ankara Demirspor: Ömercan Avci x, Kamil İçer x (Hüseyin Güngör dk. 79 x), Hasan Küçcük x (Hakan Turan dk. 67 x), Mustafa Kayabaşı xx (Sergen Yakupçebioğlu dk. 67 x), Harun Aydın xx, Ahmet Devret x, Hasan Kaya x (Ahmet Sivri dk. 79 x), Taner Koç x, Rahmi Can Karadaş x, Turan Yılmaz x, İlker Avşar x (Mustafa Fettahoğlu dk. 89 ?)

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Benhur Keser (dk. 41), Burak Süleyman (dk. 58 pen.), Batuhan Er (dk. 65 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Harun Aydın, Taner Koç (Ankara Demirspor) - KOCAELİ

Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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