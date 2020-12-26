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Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Ankara Demirspor: 2

26.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:52
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Ankara Demirspor: 2

2. Lig Beyaz Grup'un 17. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

2. Lig Beyaz Grup'un 17. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Mehmet Ali Özer xxx, Önder Çalış xxx, Anıl Küçükkaraca xxx

Kahramanmaraşspor: Murat xx, Osman xxx (Mert dk .64 xxx), Halil xx, Burak Göksel x (Hüseyin dk. 53 x), Erdem xx (Recep dk. 73 x), Kadir xx, Yakup xx, Talha xx, Doğanay xx, Orhan xx, İsmet xx

Ankara Demirspor: Fatih xx (Bahadır dk. 68 x), Hüseyin Güngör xx, Kamil x (Rahmi dk. 51 x), Mustafa xx, Süleyman xx, Ahmet Sivri xxx, (Serdar dk. 68 x) Hakan xx (Taner dk. 83 ?), Ayberk xx, Ahmet Devret xx, Turan xx, Kerem xx

Goller: Osman (dk. 7), Mert (dk. 78) (Kahramanmaraşspor), Turan (dk. 21), Ahmet Sivri (Dk. 62) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Ahmet Devret, Süleyman, Hakan (Ankara Demirspor), Doğanay, Kadir, İsmet, Recep (Kahramanmaraşspor) - KAHRAMANMARAŞ

Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Ankara Demirspor: 2
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Ankara Demirspor: 2
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Ankara Demirspor: 2
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Ankara Demirspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:04:03. #1.14#
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