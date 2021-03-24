Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, kar yağışı altında evinde ağırladığı Sancaktepe Belediye'yi 2-0 mağlup etti.
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, kar yağışı altında evinde ağırladığı Sancaktepe Belediye'yi 2-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Muhammetali Metoğlu xx, Halil Altun xx, Kadir Beyaz xx
Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Oktay Demircan xx (Emre Tosun dk. 88 ?), Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx, Savaş Tağa xx (Cihan Özkara dk. 68 ?), Ferhan Evren xx (Yusuf Emre Kasal dk. 68 ?), Erhan Şentürk xx (Alper Tursun dk. 88 ?), Mehmet Abdullah Çoban xx, Aykut Uluç xx (Görkem Güven dk. 72 ?), Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx
Sancaktepe Belediye: İshan Turgut Kırveli xx, Ahmet Abdullah Çakmak xx (Anıl Kara dk. 57 x), Semih İntepe xx, Kaan Baysal xx (Ulaş Şimşek dk. 70 ?), Mustafa Yıldız xx (Doğan Karakuş dk. 70 ?), Şamil Başaran xx, Emrah Özyaylaz xx, Bilal Gündoğdu xx, Uğur Işıkal xx (Alihan Kalkan dk. 70 ?), Gökhan Çalışır xx, Yavuz Selim Tek (Berkay Sizer dk. 28 x)
Goller: Erhan Şentürk (dk. 9), Onur Ramazan Toprak (dk. 58) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Onur Ramazan Toprak (Afyonspor), Gökhan Çalışır (Sancaktepe Belediye) - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı