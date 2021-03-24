Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0
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Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0

24.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:11
Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, kar yağışı altında evinde ağırladığı Sancaktepe Belediye'yi 2-0 mağlup etti.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, kar yağışı altında evinde ağırladığı Sancaktepe Belediye'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Muhammetali Metoğlu xx, Halil Altun xx, Kadir Beyaz xx

Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Oktay Demircan xx (Emre Tosun dk. 88 ?), Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx, Savaş Tağa xx (Cihan Özkara dk. 68 ?), Ferhan Evren xx (Yusuf Emre Kasal dk. 68 ?), Erhan Şentürk xx (Alper Tursun dk. 88 ?), Mehmet Abdullah Çoban xx, Aykut Uluç xx (Görkem Güven dk. 72 ?), Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx

Sancaktepe Belediye: İshan Turgut Kırveli xx, Ahmet Abdullah Çakmak xx (Anıl Kara dk. 57 x), Semih İntepe xx, Kaan Baysal xx (Ulaş Şimşek dk. 70 ?), Mustafa Yıldız xx (Doğan Karakuş dk. 70 ?), Şamil Başaran xx, Emrah Özyaylaz xx, Bilal Gündoğdu xx, Uğur Işıkal xx (Alihan Kalkan dk. 70 ?), Gökhan Çalışır xx, Yavuz Selim Tek (Berkay Sizer dk. 28 x)

Goller: Erhan Şentürk (dk. 9), Onur Ramazan Toprak (dk. 58) (Afyonspor)

Sarı Kartlar: Onur Ramazan Toprak (Afyonspor), Gökhan Çalışır (Sancaktepe Belediye) - AFYONKARAHİSAR

Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0
Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0
Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0
Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 Sancaktepe Belediye: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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