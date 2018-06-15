Mısır Teknik Direktörü Hector Cuper: Galatasaray'ın Trezeguet ile İlgilenmesi Tesadüf Değil

Mısır Teknik Direktörü Hector Cuper, İtalyan basınına verdiği röportajında takımındaki önemli isimlerden bahsederken, Galatasaray itirafında da bulundu.

Muhammed Salah'ın kendileri için önemini anlatan Cuper, takımdaki diğer kritik isimler arasında Trezeguet'i saydı ve Galatasaray'ın ilgisi hakkında konuştu.

"GÖZLER TREZEGUET'İN ÜZERİNDE OLACAK"

Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın Trezeguet ile ilgilenmesinin tesadüf olmadığını dile getirirken, "Gözler bir taraftan Sobhi, Amr Warda ve Trezeguet'nin üzerinde olacak. Fiziksel olarak benziyorlar ancak hepsinin takım için farklı bir rolü var. Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilirler. Zaten Galatasaray'ın da Trezeguet'ye gözünü dikmesi tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA CEPHESİNDEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray, bir süredir Trezeguet'in transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Mısırlı yıldız hakkında geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz de kısa bir açıklama yaptı.

Öksüz yaptığı açıklamada "Galatasaray resmen istedi, bizimle görüştüler. Trezeguet bir takımla anlaşır ve 5 milyon euroyu nakit öderse, gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.